Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’offensive serait lancée dans ce dossier à 0€ !

Publié le 24 avril 2020 à 0h45 par Th.B.

Le PSG serait sur les traces de Dries Mertens dont le contrat expirera à la fin de la saison avec le Napoli. Cependant, le Belge pourrait quitter Naples pour rejoindre une autre équipe de Serie A.

Comme le 10 Sport vous le révélait début avril, le PSG suit l’évolution de la situation de Dries Mertens qui avait à ce moment-là décidé de prolonger son contrat courant jusqu’à la fin de la saison avec le Napoli. La situation aurait cependant changé depuis, et l’international belge ouvrirait la porte à un départ du club napolitain. L’AS Monaco et l’Inter sont sur les rangs, comme on vous le dévoilait en exclusivité. Néanmoins, un autre cador de Serie A passerait à l’action.

La Roma serait passée à l’action, mais…