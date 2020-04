Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à passer à l’action pour Lautaro Martinez ?

Publié le 24 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Bien que Pep Guardiola apprécierait Lautaro Martinez, Manchester City n’aurait pas encore passé la seconde dans cette opération. Le FC Barcelone pourrait donc garder espoir.

Afin d’à terme prendre la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone penserait à Lautaro Martinez. Le Barça ne se cacherait même plus puisque les joueurs et les dirigeants blaugrana évoquent ce dossier en public dans les médias. Alors que l’Argentin dispose d’une clause libératoire fixée à 111M€ jusqu’à la mi-juillet, Lautaro Martinez serait ouvert à l’idée de quitter l’Inter pour rejoindre le Barça . Cependant, Manchester City pourrait faire irruption dans ce dossier, Pep Guardiola appréciant particulièrement le profil du buteur de l’Inter.

Lautaro Martinez pas encore approché par Manchester City