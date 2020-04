Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi serait catégorique pour Lautaro Martinez !

Publié le 24 avril 2020 à 21h30 par D.M.

A en croire Victor Blanco, ancien président de Lautaro Martinez au Racing Club de Avellaneda, Lionel Messi souhaite jouer à Barcelone avec l'attaquant de l'Inter.

Malgré les difficultés économiques rencontrées par les clubs suite à la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone afficherait de grandes ambitions pour le prochain mercato. Les dirigeants catalans n’auraient pas lâché la piste Neymar et voudraient également recruter Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter pourrait quitter l’Italie et rejoindre au sein du FC Barcelone son compatriote Lionel Messi. Pourtant à en croire une source proche du club blaugrana , la Pulga afficherait une préférence entre Lautaro Martinez et Neymar : « S'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Leo Messi préfère le Brésilien » a-t-elle déclaré à la Cadena SER .

« Leo veut que Lautaro soit avec lui »