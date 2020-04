Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce compatriote de Messi qui annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 avril 2020 à 20h00 par A.D.

Pour venir soutenir Jordi Alba au FC Barcelone, Eric Abidal songerait à Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de l'Ajax a lâché ses vérités sur son avenir.

Très performant sous les couleurs de l'Ajax, le latéral gauche argentin, Nicolas Tagliafico aurait tapé dans l'oeil d'Eric Abidal. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le secrétaire technique du FC Barcelone pourrait se jeter sur Tagliafico cet été pour qu'il vienne épauler Jordi Alba. Avec le possible départ de Junior Firpo, les Blaugrana pourraient se mettre à la recherche d'un nouvel arrière gauche. Interrogé sur son avenir par Calciomercato.it , l'international argentin a entretenu le flou, avant d'ouvrir la porte au championnat italien.

«Si un départ en Serie A m'emballe ? Bien sûr»