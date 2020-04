Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un proche de Messi pour venir épauler Jordi Alba ?

Publié le 18 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Avec le possible départ de Junior Firpo, le FC Barcelone chercherait un nouvel arrière gauche. Et le bonheur des Catalans pourrait se trouver à l’Ajax Amsterdam.

Après un parcours tout aussi surprenant que monstrueux lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam a perdu de nombreux joueurs. Ainsi, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt et encore tout récemment Hakim Ziyech ont pris la décision de quitter le club néerlandais pour donner un nouvel élan à leur carrière. Et l’exode ne serait pas terminé. D’ailleurs, le FC Barcelone pourrait encore en profiter, après De Jong, afin de répondre à ses besoins, notamment pour la doublure de Jordi Alba.

Tagliafico au FC Barcelone ?