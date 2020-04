Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça toujours en difficulté pour l’avenir de Ter Stegen !

Publié le 18 avril 2020 à 12h00 par La rédaction

Lié au FC Barcelone jusqu’en 2022, Marc-André Ter Stegen discuterait actuellement d’une prolongation. Problème, les discussions s’avèrent très complIquées.

Pensionnaire du FC Barcelone depuis 2014, Marc-André Ter Stegen est devenu un élément incontournable dans le club catalan. Le portier allemand est actuellement un des meilleurs gardiens du monde et c’est en grande partie grâce à lui si le Barça réalise une belle saison sur la scène européenne. Toutefois, son avenir est actuellement incertain. Alors que Mundo Deportivo annonçait il y a quelques jours que les négociations entre Ter Stegen et les dirigeants du club, dans le cadre d’une éventuelle prolongation de contrat, avançaient doucement mais sûrement, la réalité serait finalement différente.

Les négociations au point mort ?