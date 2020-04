Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n'en démordrait pas pour Matthijs de Ligt !

Publié le 18 avril 2020 à 12h30 par A.D.

Transféré de l'Ajax à la Juventus l'été dernier, Matthijs de Ligt pourrait déjà plier bagage. Pour assurer la succession du tandem Varane-Ramos à court terme, Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, pourrait se jeter sur le défenseur néerlandais lors du prochain mercato.

Zinedine Zidane n'aurait pas oublié Matthijs de Ligt. Etincelant la saison dernière avec l'Ajax, le défenseur de 20 ans aurait séduit une grande majorité de cadors. Alors que l'Europe se l'arrachait, Matthijs de Ligt a choisi de rejoindre la Juventus. Et après seulement un an à La Vieille Dame , l'international néerlandais pourrait déjà prendre le large et migrer vers le Real Madrid.

Matthijs de Ligt vers le Real Madrid ?