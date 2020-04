Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait lâché une terrible réponse à Thiago Silva !

Publié le 18 avril 2020 à 8h45 par T.M.

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva chercherait un possible point de chute en cas de départ. Et le Brésilien serait notamment fixé concernant le Real Madrid.

Une page pourrait se tourner au PSG. En effet, Thiago Silva arrive en fin de contrat. Néanmoins, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Leonardo s’est rapproché du capitaine parisien pour lui offrir une prolongation. Une offre à la hauteur de Thiago Silva, décidé à continuer au PSG ? La réponse devrait prochainement intervenir. En attendant, le Brésilien chercherait toujours un point de chute s’il venait à quitter le PSG. Et cela l’aurait notamment amené à se rapprocher du Real Madrid.

Trop vieux ?