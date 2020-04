Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Prise de contact pour… Pjanic !

Publié le 24 avril 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Leonardo a profité de récentes discussions avec un agent très influent en Europe pour évoquer le cas de Miralem Pjanic. Révélation.

Leonardo s’active sur tous les fronts. Le directeur sportif brésilien a du pain sur la planche comme il n’en a peut-être jamais autant eu au PSG. Si ses priorités absolues restent les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, il doit également penser à l’effectif de la saison prochaine et aux renforts dont Paris a besoin. Les prochains départs de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier (respectivement latéral gauche et droit) nécessitent le recrutement de deux nouveaux arrières. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo multiplie les pistes pour les deux côtés. Et notamment à gauche, où la short-list parisienne est encore très fournie : Alex Telles (FC Porto), Théo Hernandez (Milan AC), Alex Sandro (Juventus Turin), Marcelo (Real Madrid), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund). Mais le secteur du milieu de terrain est également un chantier dans lequel Leonardo prospecte beaucoup…

Discussions avec Fali Ramadani