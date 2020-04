Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale pourrait débloquer l'arrivée de Théo Hernandez !

Publié le 24 avril 2020 à 7h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche cet été, le PSG s'est positionné sur Théo Hernandez comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Pas opposé à l'idée de lâcher l'ancien joueur du Real Madrid, le Milan AC pourrait toutefois réclamer Abdou Diallo dans la transaction.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau latéral gauche. Et pour cause, le départ de Layvin Kurzawa semble en excellente voie puisque son contrat arrive à échéance. Dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes. La plus chaude semble mener à Alex Telles dont les intérêts sont gérés par un certain Pini Zahavi, bien connu du côté du PSG. Mais le directeur sportif brésilien ne se contente pas d'un seul dossier, puisque comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo apprécie tout particulièrement le profil de Théo Hernandez, auteur d'une grande saison au Milan AC, l'ancien club du dirigeant parisien. Ce jeudi, Tuttosport a confirmé cette information, ajoutant que le PSG était disposé à offrir 50M€ au club lombard pour l'ancien joueur du Real Madrid recruté l'été dernier contre un chèque de 20M€.

Diallo inclus dans le deal pour Hernandez ?