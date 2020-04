Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait recalé les plus grands !

Publié le 24 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Après avoir pris connaissance de la clause figurant dans le contrat de Lionel Messi lui permettant de quitter le FC Barcelone dès cet été, plusieurs grands clubs européens auraient tenté leur chance, sans succès. Explications.

Alors que le FC Barcelone traverse une saison délicate sur plusieurs plans, que ce soit d’un point de vue sportif ou en interne, l’avenir de Lionel Messi alimente les rumeurs. En effet, au cours des derniers mois, le capitaine du FC Barcelone a été annoncé sur le départ vers l’Inter ou encore Manchester City. Néanmoins, à ce jour, il serait clair que Messi compterait rester au club cet été, bien qu’une clause dans son contrat courant jusqu’en juin 2021 lui permettrait de briser son bail en marge de l’intersaison avec comme date butoir le 31 mai.

Le PSG, la Juve, l’Inter, City… Tous auraient échoué !