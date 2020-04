Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Alex Telles !

Publié le 23 avril 2020 à 18h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche, le Paris Saint-Germain a bien activé la piste menant à Alex Telles. Toutefois, Leonardo n'a pas encore concrètement bougé dans ce dossier contrairement à ce qu'annonce la presse brésilienne.

Ces derniers jours, un nom agite particulièrement les informations concernant le Paris Saint-Germain : Alex Telles (27 ans). Et pour cause, le club de la capitale est en quête d'un nouveau latéral gauche compte tenu du fait que le contrat de Layvin Kurzawa arrive à échéance à l'issue de la saison et qu'un départ semble de plus en plus probable. Et visiblement, le PSG aurait jeté son dévolu sur le joueur du FC Porto dont le bail prend fin en juin 2021. La presse brésilienne assure même que ce dossier est quasiment bouclé. Ainsi, GaúchaZH évoquait un transfert imminent de l'ordre de 20-25M€, tandis que quelques jours plus tard, Globoesporte confirmait que les négociations étaient avancées entre les deux parties. Mais ce dossier, bien que concret, n'est pas encore autant avancé que l'affirment les médias auriverde .

Pas encore d'offre du PSG pour Alex Telles.