Mercato - PSG : Haaland, Mbappé... Une énorme vengeance en réponse au Real Madrid ?

Publié le 23 avril 2020 à 17h45 par A.M.

Alors que le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé son grand objectif, en coulisses, le PSG n'apprécierait pas du tout la stratégie du club merengue. En représailles, les Parisiens pourraient retenir leur attaquant... et recruter Erling Braut Haaland, l'autre grand objectif des Madrilènes.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Et cet intérêt ne date pas d'hier. En effet, dès 2017, les dirigeants du club merengue avaient tenté de recruter le jeune attaquant qui évoluait alors à l'AS Monaco. Mais ce dernier avait décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, quelques semaines après Neymar. Et trois ans plus tard, Kylian Mbappé est passé de grand espoir du football européen à méga-star internationale. Autrement dit, le Real Madrid n'a pas abandonné l'idée de recruter le Champion du monde. Bien au contraire. Et pour cela, la Casa Blanca semble avoir une stratégie bien claire, à savoir attendre l'été 2021 pour passer à l'offensive tout en faisant le forcing pour que Kylian Mbappé ne prolonge pas son bail au PSG. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français court jusqu'en juin 2022, et s'il n'étend pas son engagement à Paris d'ici là, l'ancien Monégasque n'aura plus qu'un an de contrat en 2021, ce qui placera le Real Madrid en position de force dans les négociations.

Le scénario fou de la presse catalane