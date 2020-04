Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va devoir faire une croix sur Matthijs de Ligt !

Publié le 24 avril 2020 à 17h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid souhaiterait attirer l’international néerlandais Matthijs De Ligt dans son effectif pour la saison prochaine, tout porte à croire que la Juventus n'aurait pas l'intention de laisser partir son défenseur central.

Ça se compliquerait pour ce dossier défensif de Zidane. L’été dernier, Matthijs De Ligt, révélation de l’Ajax Amsterdam, prenait la décision de signer en faveur de la Juventus, laissant notamment de côté la piste menant droit au Real Madrid. Pourtant, aujourd’hui, des rumeurs de transfert continuent d'entourer l’international néerlandais. Après un début de saison compliqué, où il était placé troisième dans la hiérarchie de Maurizio Sarri pour les défenseurs centraux, le Néerlandais a pu profiter de la blessure de Chiellini pour s’imposer en défense de la Juve. Pourtant, certains affirmaient que De Ligt n’était pas heureux à Turin, et qu’il pourrait chercher à quitter la Vieille Dame …

La Juventus souhaite le conserver