Mercato - Real Madrid : Cette précision importante sur l’arrivée annoncée de Camavinga !

Publié le 24 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’Eduardo Camavinga est annoncé comme une cible prioritaire de Zinedine Zidane au Real Madrid, tout resterait à faire entre les Merengue et Rennes pour le transfert de la pépite de 17 ans.

Le dossier Camavinga serait-il complètement relancé ? Alors que Zinedine Zidane a placé Eduardo Camavinga sur sa liste des cibles prioritaires pour renforcer son milieu de terrain, le Stade Rennais avait fixé son prix pour sa pépite de 17 ans : c’est 50M€, ou rien du tout. Des négociations avaient été annoncées entre le Real Madrid et Rennes pour Camavinga, cependant il semblerait que rien ne soit fait…

Aucun accord entre le Real Madrid et Rennes