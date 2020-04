Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu voudrait réaliser un grand rêve avec Neymar !

Publié le 24 avril 2020 à 17h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Lautaro Martinez, Josep Maria Bartomeu serait prêt à laisser tomber la piste menant à l’attaquant argentin dans le but d’arracher Neymar au PSG.

En dépit des déclarations du père de Neymar affirmant que son fils est heureux au PSG, le FC Barcelone n’aurait toujours pas abandonné l’idée de faire revenir l’attaquant de 28 ans. Après une tentative infructueuse tout au long du mercato estival 2019, le club catalan songerait à retenter le coup, et cela en dépit du fait que le contexte économique soit des plus délicats en raison de la pandémie de Covid-19 qui paralyse le monde du football depuis plus d'un mois. Depuis son départ en 2017, Neymar est resté dans toutes les têtes au Barça et son président Josep Maria Bartomeu a toujours voulu le faire revenir. Plus encore, en dépit du fait que le club catalan se soit lancé en quête d’un successeur de Luis Suarez en ciblant Lautaro Martinez, les Blaugrana seraient prêts à reporter ce dossier d’un an afin de concrétiser le retour de l’actuel numéro 10 du PSG.

Bartomeu songerait à reformer la MSN !