Mercato - Barcelone : Ce message fort de l'Inter Milan sur Lautaro Martinez !

24 avril 2020

Alors que le FC Barcelone tente depuis de longues semaines de convaincre Lautaro Martinez de signer, le vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti s’est exprimé au sujet de l’attaquant international argentin, affirmant qu’il le voyait heureux du côté de l’Italie.

L’avenir de Lautaro Martinez reste encore flou. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone tente de faire signer l’attaquant international argentin, le club catalan voyant en lui un successeur parfait pour Luis Suarez et le numéro 9 qu’il faut à Lionel Messi. Si l'avenir reste toujours incertain, malgré les nombreuses rumeurs à ce sujet, Javier Zanetti, vice-président de l’Inter Milan, a pris le temps de s’exprimer sur le cas de Lautaro Martinez au cours d’un live Instagram avec Christian Vieri.

« Je vois Lautaro heureux ici »