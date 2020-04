Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 avril 2020 à 13h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait aimé enrôler Kylian Mbappé cet été, le club madrilène n’aurait eu d’autre choix que de remettre à plus tard sa venue en raison du contexte économique actuel.

Kylian Mbappé rêve du Real Madrid, et le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Cependant, l’international français de 21 ans est toujours au PSG pour l’heure, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Et comme Le 10 Sport vous l’a annoncé le 22 mars dernier, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’est pas pressé de prolonger son contrat dans la mesure où il fait la sourde oreille aux relances de ses dirigeants à ce sujet. Cette position est interprétée par beaucoup comme une volonté du joueur d’être en position de force dans un an, afin de ne laisser d’autre choix au PSG que de le laisser partir au Real Madrid sous peine de le voir s’en aller librement un an plus tard. Plus encore, les Merengue auraient même souhaité l’enrôler dès cet été, mais la crise financière induite par la pandémie du Covid-19 les aurait contraint à remettre à plus tard leur offensive. Cependant, ce contretemps ne devrait en aucun cas remettre en question le départ de Kylian Mbappé du PSG pour rallier le Santiago Bernabeu à l’avenir.

Kylian Mbappé n’ira pas au Real Madrid cet été !