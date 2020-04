Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante du PSG sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 23 avril 2020 à 21h15 par B.C.

Malgré l'intérêt du Real Madrid à son égard, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG au cours du prochain mercato.

On le sait, Kylian Mbappé rêve de porter un jour le maillot du Real Madrid, et cet intérêt est partagé par les décideurs merengue. Florentino Pérez et Zinedine Zidane comptent sur l'international français du PSG pour renforcer le secteur offensif du Real Madrid, et faire de lui le digne successeur de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole. Après avoir raté de peu Kylian Mbappé en 2017, le club madrilène espère bien parvenir à ses fins et pourrait même se résoudre à attendre 2021 pour passer à l'offensive. En effet, on aurait conscience au sein de la Casa Blanca qu'il sera très difficile de convaincre le PSG de lâcher Kylian Mbappé, voire impossible...

« Mbappé ne partira pas », dirait-on au PSG