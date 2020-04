Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une énorme décision pour Alphonse Areola !

Publié le 24 avril 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que le PSG s’active en coulisse pour son mercato estival 2020, Leonardo aurait pris une décision retentissante concernant l’avenir du gardien international français, Alphonse Areola.

Leonardo aurait fait son choix. Alors que le PSG s’active actuellement pour prolonger Kylian Mbappé et Thiago Silva, Leonardo est également en train de préparer le mercato estival 2020. Et d’après les informations de RMC , le directeur sportif du PSG aurait pris la décision de se séparer d’Alphonse Areola lors du prochain mercato. Actuellement prêté au Real Madrid, le champion du monde reviendra d'ici quelques semaines. Toutefois, cela ne devrait être que temporaire. N'ayant pas de plus de place, surtout en tant que numéro 1, Areola serait invité à aller voir ailleurs...

Areola poussé vers la sortie ?

Ainsi, Leonardo aurait pris sa décision concernant Alphonse Areola. Ce dernier, en prêt jusqu’à la fin de la saison du côté du Real Madrid, était déjà sur la sellette, mais Leonardo aurait confirmé à ses dirigeants qu’il était à la recherche d’un deuxième gardien, et que Keylor Navas devrait rester titulaire la saison prochaine. De ce fait, Areola serait gentiment prié de trouver un autre club, alors que Mino Raiola, qui gère les intérêts du gardien international français, s’activerait déjà pour trouver un nouveau club, et pourquoi pas le faire rester au Real Madrid. C'est donc loin du PSG que s'inscrit l'avenir de l'international français.