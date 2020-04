Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il miser sur Zidane pour remplacer Tuchel ?

Publié le 24 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Thomas Tuchel s'inscrit en pointillés sur le banc du Paris Saint-Germain. Plusieurs noms ont circulé pour le remplacer, et comme Le 10 Sport vous le révèle, le conseiller de Zinedine Zidane pousse pour l'envoyer au PSG. La solution idéale ?

Arrivé en 2018 pour succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel a connu six premiers mois de rêve sur le banc du Paris Saint-Germain. Un fonds de jeu séduisant, une gestion d'effectif efficace et des résultats excellents, tout allait pour le mieux pour le technicien allemand. Et puis le début de l'année 2019 a tout changé. La blessure de Neymar, enchaînée d'une élimination honteuse contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions ont laissé d'énormes séquelles. Le PSG perdra la finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais aux tirs-au-but et sera champion poussivement grâce à une avance acquise lors de la première partie de saison. Résultat, l'avenir de Thomas Tuchel s'inscrit en pointillés puisque Leonardo, qui aime travailler avec les entraîneurs qui l'a lui-même placé, a entamé les premières démarches. Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le Brésilien a contacté Massimiliano Allegri, libre de tout contrat, tandis que le noms de Simone Inzaghi et Mauricio Pochettino reviennent également avec insistance. Mais du côté de Doha, on rêve d'un nom encore plus prestigieux.

Zidane, l'homme de la situation pour le PSG ?

En effet, selon nos informations, Alain Migliaccio, homme de confiance et principal conseiller de Zinedine Zidane, est un farouche défenseur de la piste parisienne. Que ce soit d'un point de vue sportif ou économique, il imagine parfaitement l'actuellement entraîneur du Real Madrid, dont l'avenir est incertain en Espagne, sur le banc du PSG. Il tente ainsi de convaincre Zinedine Zidane d'accepter le défi parisien. Une aubaine pour les dirigeants qataris du club de la capitale puisque Doha rêve d'avoir un entraîneur de la stature de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Comme révélé par nos soins, les hautes sphères du PSG ont également une touche avec Pep Guardiola par le biais de Xavi. Une chose est donc sûre, dans l'esprit des dirigeants basés à Doha, l'objectif ultime d'une victoire en Ligue des Champions passe par l'arrivée d'un entraîneur chevronné et ayant l'habitude de triompher dans les plus grandes compétitions. Et qui de mieux que Zinedine Zidane, l'homme aux trois Ligues des Champions en trois ans avec le Real Madrid, pour assouvir ce rêve ?



