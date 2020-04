Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Alaba, c’est du sérieux !

Publié le 24 avril 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

Comme révélé par la presse espagnole, le nom de David Alaba est bien une piste sérieuse du Real Madrid. Zinedine Zidane est aux commandes du dossier.

Le Real Madrid prospecte au poste de latéral gauche. Si les prestations de Ferland Mendy ont beaucoup plu aux dirigeants du club mais surtout à Zinedine Zidane, toutes les parties souhaitent verrouiller le poste avec une recrue pour faire jouer la concurrence, notamment dans la perspective d’un départ de Marcelo. Comme révélé par le10sport.com , Zidane pense notamment à un retour de Théo Hernandez, vendu il y a un an au Milan AC, auteur d’une saison remarquable en Italie. Mais l’entraîneur français pense également à David Alaba (Bayern Munich).

Alaba est très intéressé

Selon nos informations, la piste Alaba est à prendre très au sérieux du côté du Real Madrid. Zinedine Zidane en personne aurait demandé à ses dirigeants de se positionner sur le dossier et aimerait beaucoup pouvoir compter sur l’expérience et la polyvalence du latéral autrichien. Du côté du joueur, l’intérêt est réciproque. Après plus de 10 ans passés en Bavière, l’idée de quitter le nid du Bayern Munich pour un nouveau frisson le séduit. Et si ses dirigeants poussent activement pour le prolonger, David Alaba reste à l’écoute. Si le Real Madrid dégaine une belle offre, au Bayern Munich comme pour son contrat, il n’hésitera pas très longtemps.



Ce dossier s’inscrit dans un départ de Marcelo, dont le transfert se dessine à l’été. Après avoir demandé à partir à deux reprises, le Brésilien ne sera pas retenu une troisième fois. Entre l’argent de son possible transfert mais surtout l’économie de son imposant salaire (comme Gareth Bale, James Rodriguez ou encore Toni Kroos), le Real Madrid pousse pour son départ. Et les mouvements de recherche pour le remplacer sont des indices aussi criants que révélateurs : Madrid veut tourner la page Marcelo. Et quand bien même le Brésilien ne trouvait pas de porte de sortie, la polyvalence de David Alaba, et sa capacité à évoluer plus haut sur le côté gauche, joue en sa faveur. Zidane apprécie ce type de profil, capable de défendre et d'offrir un apport offensif important. Une option pour installer un 3-5-2 et dynamiser encore plus les ailes.