Mercato - PSG : Edinson Cavani écarterait une nouvelle option pour son avenir !

Publié le 24 avril 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Newcastle voudrait frapper un grand coup avec Edinson Cavani, l’attaquant du PSG n’aurait nullement l’intention de s’engager avec les Magpies cet été.

Quel sera le prochain d’Edinson Cavani ? Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, l’international uruguayen ne voudrait pas s’engager avec une équipe sud-américaine alors que Flamengo et le Boca Juniors espéreraient pouvoir gratuitement s’attacher les services d’ El Matador . Cependant, Cavani aurait d’autres plans en tête pour son avenir et sa priorité serait de rester en Europe. En ce sens, l’attaquant aurait repoussé les avances de ces deux équipes et envisagerait de recaler une autre écurie, cette fois-ci européenne.

Cavani ne rejoindrait pas Newcastle