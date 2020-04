Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Théo Hernandez bientôt de retour ?

Publié le 22 avril 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Vendu par le Real Madrid l’été dernier, Théo Hernandez se retrouve sur les tablettes de Zinedine Zidane qui souhaiterait le faire revenir chez les Merengue !

En quittant le Real Madrid pour le Milan AC, Théo Hernandez semble avoir fait un choix totalement gagnant. Depuis qu’il a rejoint les Rossoneri, le latéral gauche de 22 ans (frère de Lucas Hernandez, champion du monde avec l’équipe de France de Didier Deschamps) suit une trajectoire assez impressionnante. Et avec 6 buts cette saison, Théo Hernandez casse clairement la baraque en Serie A. Des performances qui lui valent d’être chassé par le PSG. Comme le10sport.com l’a révélé récemment, Leonardo pense à lui pour prendre la succession de Layvin Kurzawa (des discussions ont également lieu pour Alex Telles, du FC Porto). Mais un autre grand d’Europe s’intéresse au Milanais, et pas n’importe qui… Le Real Madrid !

Zidane veut le faire revenir