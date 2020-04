Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Serie A doit absolument recruter Leonardo ?

Publié le 22 avril 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2020 à 8h50

Ce n'est pas un secret, Leonardo apprécie tout particulièrement le marché italien. Il faut dire que le directeur sportif du PSG connaît particulièrement bien la Serie A et semble bien décidé à aller piocher une nouvelle fois de l'autre côté des Alpes. Mais sur quel joueur doit-il miser en priorité ?

En 2011, quand QSI décide de racheter le Paris Saint-Germain, Leonardo est choisi afin de mettre en place la stratégie sportive du club de la capitale. Et très rapidement, le directeur sportif brésilien axe son recrutement sur la Serie A. Rien que le premier été, Javier Pastore (Palerme), Jérémy Ménez (AS Rome), Mohamed Sissoko (Juventus) et Salvatore Sirigu (Palerme) sont recrutés. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va suivre. Lors des mercatos qui ont suivi, Thiago Motta (Inter Milan), Zlatan Ibrahimovic (Milan AC), Thiago Silva (Milan AC), Ezequiel Lavezzi (Naples), Marquinhos (AS Rome) ou encore Edinson Cavani (Naples) ont débarqué en provenance de la Serie A. Et bien que depuis 2013 et le départ de Leonardo, le PSG a un peu délaissé le marché italien, le retour du Brésilien l'été dernier relance les pistes transalpines pour le club de la capitale. En effet, le directeur sportif parisien a eu du temps pour peaufiner son mercato et multiplie les contacts avec des joueurs de Serie A. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo compte notamment aller piocher dans son ancien club, le Milan AC, et surveille notamment Ismaël Bennacer et Theo Hernandez. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls joueurs suivis par le PSG.

Leonardo enchaîne les pistes en Serie A