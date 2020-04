Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Koulibaly s’éloigne de Paris

Publié le 19 avril 2020 à 19h15 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, Kalidou Koulibaly n’est pas tenté par le projet parisien et oriente sa préférence sur un autre championnat.

Le PSG se cherche un nouveau crack en défense. Après avoir verrouillé l’avenir de Marquinhos, Paris aspire à installer un nouveau taulier à ses côtés. Mais pour le moment, les dirigeants parisiens se cassent les dents. A commencer par la piste menant à Kalidou Koulibaly, le colosse de Naples, réticent à l’idée de rejoindre le PSG. S’il est exact que Paris le veut et œuvre en coulisses pour préparer une opération, l’intérêt n’est malheureusement pas réciproque.

Koulibaly veut l’Angleterre

Selon nos informations, Kalidou Koulibaly a fait savoir à son entourage qu’il n’était pas chaud pour venir à Paris. Et même si Leonardo dégaine une offre XXL à Naples, comme au joueur, le Sénégalais ne semble pas en mesure de se laisser convaincre. Dans son esprit, il y a une préférence évidente et qui s’intensifie avec le temps : la Premier League. Courtisé par les deux clubs de Manchester (United et City), le défenseur de Naples se voit davantage filer en Angleterre qu’en France. Et ces derniers jours, une tendance prend également de l’ampleur : celle de le voir rester à Naples.



De son côté, le PSG sait que le dossier Koulibaly a très peu de chances d’aboutir. Et les récents mouvements des dirigeants parisiens à l’égard de Thiago Silva ne sont sûrement pas étrangers au dossier Koulibaly. Devant les difficultés à pouvoir finaliser une recrue en défense, Paris semble se résoudre à conserver Thiago Silva un an de plus. C’est le contenu de l’offre transmise au Brésilien (une année de contrat), qui espère lui un bail de deux ans.