Mercato - OM : Ça bouge pour Florian Thauvin !

Très proche de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille pourrait disputer la plus belle des compétitions européennes sans son meilleur joueur. Florian Thauvin pourrait en effet quitter l’OM pour prendre la direction de l’Italie ou de la Chine !

L’Olympique de Marseille réalise une excellente saison et plus les jours passent, plus les hommes d’André Villas-Boas se rapprochent d’une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Comme vous l'avez révélé le10sport il y a quelques jours, les dirigeants de l’OM souhaiteraient que Florian Thauvin participe à cette nouvelle aventure et seraient proche de proposer une prolongation de contrat à leur joueur. Mais compte tenu de la situation contractuelle du numéro 26 de l'OM, de nombreux clubs se seraient positionnés sur le dossier. Le bail du Champion du monde prend effectivement fin en 2021. Direction l’Italie ou même la Chine, Thauvin aurait l’embarras du choix !

