Mercato - OM : Alvaro Gonzalez interpelle Andoni Zubizarreta pour son avenir !

Publié le 22 avril 2020 à 17h00 par A.M.

Prêté avec option d'achat l'été dernier à l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense phocéenne. Mais alors que son transfert définitif semblait acté, l'Espagnol révèle que la crise du Covid-19 pourrait tout changer.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille était en quête d'un nouveau défenseur central. Il faut dire que ce secteur de jeu avait connu de nombreux départs. Adil Rami, Tomas Hubocan, Aymen Abdennour et Rolando sont partis. Par conséquent, seuls Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car étaient à disposition d'André Villas-Boas pour former sa charnière centrale. Dans cette optique, l'OM a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alvaro Gonzalez en provenance de Villarreal. Mais le défenseur espagnol a plusieurs fois expliqué que l'option d'achat serait levée une fois qu'il aura disputé cinq matches avec le club phocéen. Chose qui a rapidement été faite puisqu'Alvaro Gonzalez est titulaire indiscutable à l'OM. Le transfert définitif de l'Espagnol pour 4M€ semblait donc acté, mais la crise du Covid-19 et la suspension de la saison relancent tout comme Alvaro Gonzalez l'a lui-même expliqué.

«Je veux rester ici parce que je me sens bien»