Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme ouverture dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 22 avril 2020 à 15h45 par B.C.

Toujours sur les traces d'Allan, le PSG pourrait cette fois-ci obtenir gain de cause avec le Brésilien.

Après avoir été la grande priorité d'Antero Henrique, Allan serait cette fois-ci dans le viseur de Leonardo. Le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de l'international brésilien pour renforcer l'entrejeu du club de la capitale. Mais avec Aurelio De Laurentiis, les négociations risquent d'être longues. Le président du Napoli est réputé pour être dur en affaires, et il faudra faire en plus avec la concurrence d'Everton dans ce dossier. Mais cette fois-ci, le PSG pourrait parvenir à ses fins avec Allan.

Le Napoli prêt à lâcher Allan ?