Mercato - PSG : Cavani, Dortmund... Le clan Icardi envoie un message à Leonardo !

Publié le 22 avril 2020 à 13h45 par B.C.

Après des débuts fracassants au PSG, Mauro Icardi a été mis de côté par Thomas Tuchel juste avant l'interruption des compétitions. Cependant, l'entourage de l'Argentin ne s'inquiète pas de la situation.

L'été dernier, Leonardo a réalisé une excellente opération en mettant la main sur Mauro Icardi. Prêté par l'Inter Milan, l'Argentin n'a rien coûté au PSG et pourrait rester dans la capitale si le club parisien décide de lever l'option d'achat de 70M€. Cependant, l'attaquant de 27 ans se poserait des questions sur son avenir. Mis de côté par Thomas Tuchel lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Mauro Icardi n'écarterait pas l'idée de retourner en Serie A, d'autant que la Juve et le Napoli suivrait attentivement sa situation. Invité du programme Si Gonfia La Rete sur Radio Marte , Elio Letterio Pino, consultant juridique de Wanda Nara, agent et épouse de l'attaquant du PSG, ne s'est pas alarmé du statut de ce dernier à Paris.

« Leonardo est compétent et fera ses évaluations sur le sujet »