Mercato - PSG : Kylian Mbappé aurait fait une grosse annonce au Real Madrid !

Publié le 22 avril 2020 à 12h45 par T.M.

Alors que la question serait actuellement de savoir quand Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. L’attaquant du PSG aurait d’ailleurs fair une grosse annonce à ce sujet.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Prolongera-t-il avec le PSG ? Rejoindra-t-il le Real Madrid ? Les questions sont nombreuses. Toutefois, ce mercredi, As a lâché une bombe sur le prodige français. En effet, si Mbappé venait à ne pas prolonger, Leonardo n’aurait tout de même aucune intention de le vendre, étant prêt à le garder jusqu’en 2022 et ainsi le voir partir libre. Toutefois, de son côté, le champion du monde semble avoir une autre idée en tête.

Mbappé veut partir... cet été