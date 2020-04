Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un danger toujours présent pour ce crack de Puel ?

Publié le 22 avril 2020 à 12h00 par B.C. mis à jour le 22 avril 2020 à 12h14

Alors qu'il vient de signer un nouveau contrat lui permettant d'être lié à l'ASSE jusqu'en 2024, Wesley Fofana resterait dans le viseur de l'AC Milan.

Alors que le foot est à l'arrêt, l'AS Saint-Étienne a profité de cette pause forcée pour sécuriser l'avenir de Wesley Fofana. Le défenseur central de 19 ans a en effet prolongé son contrat jusqu'en 2024 ce mardi, et a laissé entendre sur le site internet des Verts qu'il ne quittera pas son club au cours du prochain mercato : « Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec mon club formateur. C’est un signe de confiance de la part de l’ASSE. J’ai vécu de magnifiques derniers mois et j’ai eu l’opportunité de découvrir le haut niveau avec le groupe professionnel. J’aspire désormais à continuer mon ascension et compte me consacrer à 100% à l’équipe ». Toutefois, cette prolongation ne fait pas les affaires de tout le monde.

Ça se complique pour le Milan AC, qui ne baisse toutefois pas les bras