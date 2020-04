Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Une opération à la Saliba pour Fofana ?

Publié le 21 avril 2020 à 18h30 par A.H.

Si les Verts ont prolongé le contrat de Wesley Fofana, ils réfléchissent actuellement au scénario d’un gros transfert en fin de saison.

Aujourd’hui l’AS Saint-Etienne a officialisé la prolongation de contrat de Wesley Fofana, qui est désormais lié avec le club stéphanois jusqu’en juin 2024. Pour autant, il n’est pas certain que cette prolongation soit synonyme de collaboration à long terme entre le jeune défenseur et l’ASSE.

Un prêt dans la foulée ?

En effet, selon nos informations, la direction de l’ASSE réfléchirait actuellement au scénario d’un gros transfert en fin de saison pour Fofana. Confronté à des difficultés financières réelles, le club pourrait en effet être contraint de boucler une ou deux grosses ventes en fin de saison, et Fofana, compte tenu de sa cote sur le marché, apparaît le premier sur la liste. A priori, des gros clubs auraient d’ailleurs déjà manifesté un intérêt. En prolongeant Fofana, les Verts pourraient donc au passage maximiser leurs chances d’avoir de grosses offres en fin de saison. On peut d’ailleurs supposer que dans l’idéal, les dirigeants stéphanois chercheront à mettre en place un deal top niveau à l’image de celui de Saliba à Arsenal, à savoir boucler une vente XXL de Fofana cet été et obtenir son prêt dans la foulée. D’autant plus que cela permettrait de faciliter la chose auprès de Claude Puel, dont on comprend bien qu’il est loin d’être favorable au départ de Fofana cet été.