Mercato - PSG : Leonardo active un nouveau gros dossier au milieu de terrain !

Publié le 21 avril 2020 à 16h15 par A.M. mis à jour le 21 avril 2020 à 16h19

L'une des priorités de Leonardo cet été sera de recruter un gros joueur au milieu de terrain. Si un coup de folie est réalisé, ce sera dans ce secteur de jeu. Et dans cette optique, le directeur sportif du PSG suivrait Marcelo Brozovic. Un dossier évalué à 60M€.

Malgré le confinement imposé depuis plus d'un mois, Leonardo ne chôme pas en coulisses. Très actif, le directeur sportif du PSG enchaîne les coups de téléphone et a déjà dressé la liste de ses priorités. Ainsi, les latéraux seront changés compte tenu des départs en bonne voie de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa, mais ce n'est pas tout. En effet, le club de la capitale cherchera également à se renforcer au milieu de terrain avec l'arrivée d'un grand nom. Si un gros coup doit être réalisé cet été, ce sera effectivement dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, le PSG s'est positionné sur Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Sandro Tonali (Brescia) alors que les noms de Paul Pogba (Manchester United) et N'Golo Kanté (Chelsea) ont également circulé. Plus récemment, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que Leonardo surveillait également les profils d'Ismaël Bennacer (Milan AC) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea).

Le PSG s'intéresse à Brozovic