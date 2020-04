Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cela se débloquerait pour Lautaro Martinez ?

Publié le 21 avril 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que l’Inter Milan campait sur ses positions concernant le prix de Lautaro Martinez, ils pourraient finir par négocier afin d’inclure des joueurs du FC Barcelone dans la transaction pour faire baisser le prix de leur international argentin.

Le dossier Lautaro Martinez s’éclaircirait du côté du Barça. Alors que l’Inter Milan demandait au FC Barcelone les 111M€ de la clause libératoire de l’international argentin, les choses semblent avoir désormais changé du côté de l’Italie. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana, dont les finances ne sont pas si bonnes que cela. Le FC Barcelone pourrait, en effet, avoir enfin une carte à jouer dans les négociations pour essayer de faire venir l’Argentin aux côtés de Lionel Messi.

Carles Alena et Nelson Semedo dans la transaction ?