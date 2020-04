Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette décision fracassante prise pour l'avenir de Jesé !

Publié le 21 avril 2020 à 17h45 par B.C.

Prêté cette saison au Sporting Lisbonne, Jesé ne sera pas retenu par le club portugais, mais l'épidémie de coronavirus bouleverserait la situation de l'attaquant du PSG.

Recruté en 2016 par le PSG, Jesé est l'un des plus gros flops de l'histoire du club de la capitale. En effet, l'Espagnol n'a joué que seize matches sous le maillot parisien, et enchaîne les prêts depuis 2017. Après Las Palmas, Stoke City et le Betis Séville, c'est au Sporting Lisbonne qu'a atterri cette saison l'attaquant de 27 ans, mais son expérience portugaise devrait rapidement prendre fin. Le Sporting n'a en effet pas l'intention de conserver Jesé à l'issue de la saison, et le joueur pourrait même partir plus vite que prévu.

Déjà la fin de l'aventure au Sporting pour Jesé