Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation fracassante sur l’avenir de Jesé !

Publié le 14 février 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat au Sporting Lisbonne alors qu’il n’est jamais parvenu à s’imposer au PSG, Jesé ne sera pas retenu par le club portugais et devrait donc retourner au Parc des Princes en fin de saison.

« Jesé a une ombre qui plane au-dessus de lui, celle du manque de professionnalisme. Jusqu’ici s’il n’a pas joué plus c’est par choix de l’entraîneur […] On a déjà décidé s’il allait rester ou pas, mais je ne vais pas le dire ici », confiait récemment le président du Sporting Lisbonne, laissant donc clairement entendre qu’il ne lèverait pas l’option d’achat dont il dispose auprès du PSG dans le cadre du prêt de Jesé. L’attaquant espagnol, recruté pour 25M€ en 2016 en provenance du Real Madrid, devrait donc retourner au PSG l’été prochain, et la presse portugaise confirme la tendance ce vendredi.

Jesé mis de côté par le Sporting