Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’agent d’Achraf Hakimi met les choses au point sur son avenir !

Publié le 21 avril 2020 à 14h15 par T.M.

Actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est dans le flou concernant son avenir. Et l’agent du Marocain a assuré que tout était bien envisageable.

Achraf Hakimi impressionne tout le monde au Borussia Dormtund. Et du côté du Real Madrid, on s’en frotte les mains. En effet, le Marocain est prêté par la Casa Blanca, où il doit d’ailleurs revenir cet été, après un prêt de 2 ans. Néanmoins, plusieurs clubs entendraient convaincre Hakimi de les rejoindre plutôt que de retrouver Zinedine Zidane. Le PSG en aurait fait une cible pour remplacer Thomas Meunier, quand Dortmund souhaiterait également le conserver plus longtemps dans la Ruhr. Le flou est donc total et ce n’est pas l’agent du joueur de 21 ans qui va aider à y voir plus clair.

« Les plus grandes équipes d’Europe le veulent »