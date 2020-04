Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Diego Carlos sur son avenir

Publié le 22 avril 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone prépare déjà son mercato défensif pour la saison prochaine, Diego Carlos a mis les choses au point pour son avenir…

Une piste de moins pour le Barça ? Alors que le FC Barcelone souhaiterait se renforcer dans le secteur défensif, une des cibles potentielles du Barça a d’ores et déjà refermé les portes, du moins pour le moment, à tout départ. Arrivé en provenance du FC Nantes en début de saison contre 15M€, le Brésilien de 27 ans Diego Carlos réalise une grosse saison du côté de Séville, au point d’attirer des cadors européens tels que le Barça ou encore Liverpool. Pourtant, le Brésilien verrait son avenir du côté de Séville…

« Je me concentre exclusivement sur le championnat »