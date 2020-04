Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros avertissement pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 22 avril 2020 à 10h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé est désiré par le Real Madrid, Yvan Le Mée, agent de Ferland Mendy, estime que l'attaquant du PSG ne viendra pas cet été, mais son arrivée en 2021 semble inéluctable selon lui.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé continue de faire la sourde oreille avec sa direction concernant une prolongation comme vous l'a révélé le 10 Sport. L'international français se sait en position de force pour son avenir et veut en profiter, d'autant que le Real Madrid serait déjà positionné pour l'accueillir. À en croire plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez et Zinedine Zidane feraient le forcing auprès de Kylian Mbappé et de sa famille pour le convaincre de rejoindre la capitale espagnole, de quoi satisfaire l'attaquant du PSG, qui rêverait de porter le maillot merengue. Interrogé sur le sujet, Yvan Le Mée, agent de Ferland Mendy, avoue de son côté qu'il faudra attendre encore un peu avant de voir Mbappé au Santiago Bernabéu, mais à ses yeux, Mbappé a tout pour réussir au Real Madrid.

« Le départ de Mbappé ? Je pense que cela viendra après l'Euro »