Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 22 avril 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que le FC Barcelone chercherait encore à faire revenir Neymar, cela serait tout simplement impossible à en croire Jaume Roures. Explications.

Reparti pour une 3ème saison avec le PSG, Neymar a fait preuve d’une énorme implication au sein du club de la capitale. Pas de quoi toutefois faire taire les rumeurs au sujet de son avenir. Alors que certains évoquent une possible prolongation, d’autres assurent qu’un retour au FC Barcelone est toujours d’actualité. Cela serait d’ailleurs la grande priorité de Josep Maria Bartomeu avant la fin de son mandat de président. Toutefois, le coronavirus est passé par là, vidant ainsi les caisses du Barça. Un manque de liquidités qui serait d’ailleurs une réalité et devrait par conséquent empêcher cette opération Neymar.

« C’est impossible »