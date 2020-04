Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Semedo chamboulée par Mourinho ?

Publié le 22 avril 2020 à 10h30 par D.M.

Alors qu’il appartient à 50% au FC Barcelone et qu'il est actuellement prêté au Bétis, Emerson pourrait quitter l’Espagne lors du prochain mercato. Et Tottenham semble prêt à l’accueillir.

Emerson a fait l’objet d’une opération bien singulière. Lors du dernier mercato estival, le Bétis et le FC Barcelone ont payé la somme de 6M€, chacun, à l'Atlético Mineiro pour s'offrir le jeune latéral brésilien (21 ans). Considéré comme un gros talent, Emerson a été prêté au Bétis jusqu’en 2021 et devrait rejoindre le club blaugran a à l’issue de celui-ci. Toutefois, le FC Barcelone pourrait se l’offrir définitivement lors du prochain mercato à condition de verser la somme de 12M€ à la formation andalouse. Toutefois, son statut d’extra-communautaire poserait problème et Emerson pourrait finalement quitter l’Espagne lors du prochain mercato.

Emerson dans le viseur de Mourinho