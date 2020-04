Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi ouvre la porte à un prétendant !

Publié le 22 avril 2020 à 9h45 par D.M.

Dans le viseur du Napoli lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi a finalement rejoint le PSG sous la forme d’un prêt avec option d'achat. Pour autant, l’attaquant apprécierait l’idée de jouer sous les couleurs napolitaines à en croire le conseiller juridique de Wanda Nara.

En conflit avec les dirigeants de l’Inter, Mauro Icardi a quitté l’Italie lors du dernier mercato estival. L’attaquant a posé ses valises en France et a rejoint le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après des débuts encourageants, le joueur a vu son influence baisser au point d’occuper le banc lors des derniers matchs du club parisien. Leonardo, enclin dans un premier temps à lever l’option d’achat fixée à 70M€, aurait depuis changé d’avis selon la presse italienne et Mauro Icardi pourrait ainsi faire son retour à l’Inter à la fin de la saison avant de rejoindre un nouveau club. La Juventus serait intéressée, mais l’attaquant du PSG pourrait être tenté par un passage au Napoli qui avait déjà coché son nom lors du dernier mercato estival.

« Il a toujours aimé l'idée de jouer à Naples »