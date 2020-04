Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur le départ de James Rodriguez...

Publié le 22 avril 2020 à 14h30 par D.M.

Lors du dernier mercato estival, James Rodriguez était tout proche d’un départ du Real Madrid et son nom a notamment été associé au Napoli. Juan Camilo Zuniga, qui a évolué au sein du club italien, avait conseillé à son compatriote de rejoindre l'équipe entraînée alors par Carlo Ancelotti.

James Rodriguez devrait mettre fin à son aventure au Real Madrid lors du prochain mercato et serait dans le viseur d’Everton entraîné par Carlo Ancelotti. Le technicien italien n’a jamais caché son admiration pour le milieu colombien et fut notamment à l’origine de son arrivée au Real Madrid en 2014. Et le technicien italien aurait voulu le faire venir au Napoli lors du dernier mercato estival. « Après Cristiano Ronaldo et Messi, c’est le joueur le plus influent sur le plan médiatique. Il plaît beaucoup à Carlo, mais on attend une demande plus raisonnable. L’obstacle, c’est le Real Madrid qui a des prétentions trop élevées selon nous. Mais James veut venir au Napoli » avait déclaré le président napolitain Aurelio De Laurentiis en juillet dernier. Le transfert n’a jamais vu le jour, mais James Rodriguez n’aurait pas hésité à demander quelques renseignements.

« Je lui ai conseillé d’accepter l’offre du Napoli »