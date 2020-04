Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de James Rodriguez serait déjà tout tracé !

Publié le 12 avril 2020 à 7h30 par H.G.

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane, James Rodriguez ne devrait pas rester au Real Madrid cet été.

James Rodriguez est revenu au Real Madrid l’été dernier après un prêt de deux saisons au Bayern Munich. Courtisé par l’Atlético de Madrid et le Napoli à ce moment-là, l’international colombien de 28 ans est finalement resté chez les Merengue en dépit du fait que Zinedine Zidane ne soit pas son plus grand fan. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien de l’AS Monaco n’a pas réussi à retrouver des couleurs cette saison avec le Real Madrid en ne prenant part qu’à 13 rencontres toutes compétitions confondues. Par conséquent, face aux lacunes affichées par son joueur, le club de la capitale espagnole aurait d’ores et déjà choisi de se séparer pour de bon de James Rodriguez dans les prochaines semaines.

James Rodriguez sera vendu ou intégré dans une opération