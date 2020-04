Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se préciserait pour la destination de James Rodriguez...

Publié le 22 avril 2020 à 13h30 par D.M.

Le Real Madrid souhaiterait se séparer de James Rodriguez qui pourrait prendre la direction de l’Angleterre. Everton, Tottenham et Arsenal auraient coché son nom.

Florentino Perez semble prêt à faire un grand ménage à l’occasion du prochain mercato et deux joueurs seraient particulièrement concernés par un départ. Gareth Bale qui dispose d’un salaire élevé devrait quitter le Real Madrid tout comme James Rodriguez. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le joueur colombien ne rentre plus dans les plans de Zinedine Zidane et le club madrilène pourrait le vendre afin d’obtenir des liquidités. Et la Premier League pourrait permettre à James Rodriguez de retrouver du temps de jeu, lui qui serait dans le viseur de plusieurs clubs anglais.

Everton, Arsenal et Tottenham prêts à s’offrir James Rodriguez