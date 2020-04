Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : David Beckham veut s’offrir cette star de Zidane !

Publié le 22 avril 2020 à 16h30 par D.M.

James Rodriguez ne fait plus partie des premiers choix de Zinédine Zidane et pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato. L’Inter Miami, présidé par David Beckham voudrait mettre la main sur le milieu colombien et aurait entamé des contacts avec le club madrilène.

Annoncé sur le départ lors des dernières sessions de transferts, James Rodriguez pourrait bel et bien quitter le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2021, le milieu colombien ne rentre plus dans les plans de Zinédine Zidane et le club madrilène pourrait le vendre lors du prochain mercato afin de récupérer de l’argent. Selon OK Diario , plusieurs équipes de Premier League se seraient positionnées à l’instar d’Everton, Arsenal ou encore Tottenham. Mais James Rodriguez serait également désiré du côté de la MLS.

L’Inter Miami sur James Rodriguez