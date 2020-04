Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait sceller le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 22 avril 2020 à 15h15 par T.M.

Le PSG voudrait bien évidemment conserver Kylian Mbappé et Neymar. Toutefois, la priorité semble avoir été donnée au Brésilien et cela pourrait avoir de grosses répercussions.

Alors que le mercato estival, les feuilletons Neymar et Kylian Mbappé font énormément parler. Resteront-ils au PSG ? Leonardo a énormément de travail puisque le FC Barcelone et le Real Madrid seraient intéressés. Pour dissiper les doutes, la solution serait de prolonger le Français et le Brésilien. En coulisse, cela discuterait à ce sujet. Néanmoins, prolonger Neymar ET Mbappé semble difficilement envisageable et c’est plutôt l’ancien du Barça qui serait la priorité de Leonardo.

Le PSG se concentre sur Neymar