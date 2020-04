Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une surprise pour la succession de Luis Suarez ?

Publié le 25 avril 2020 à 0h00 par J.-G.D.

Visiblement conscients des possibles difficultés dans le dossier Lautaro Martinez, les décideurs de Barcelone penseraient à d’autres profils pour le poste d’avant-centre.

Rien n’est fait pour le renfort de Lautaro Martinez. Malgré un désir de compter sur le buteur de l’Inter Milan la saison prochaine pour préparer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone doit toujours conclure un accord avec les Lombards. En Espagne, on explique que les Nerazzurri n’auraient aucune crainte concernant leur attaquant, malgré l’intérêt du Barça et de clubs de Premier League. L’international argentin pourrait ainsi rester à l’Inter une saison de plus. Une information qui ne fait pas les affaires des dirigeants du FC Barcelone, mais ces derniers pourraient activer d'autres pistes.

D’autres noms sous le coude ?

À en croire Francesc Aguilar, via Twitter , la direction du FC Barcelone aurait changé de politique sur les négociations autour de Lautaro Martinez. Les Catalans disposeraient ainsi d’autres pistes pour le poste de n°9, une stratégie qui s'expliquerait par un autre problème qui guette le Barça. Le journaliste de Mundo Deportivo explique en effet que le Real Madrid n'aurait aucun mal à envisager le recrutement de Lautaro Martinez, suite aux tergiversations d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) sur un transfert cet été.

El Inter está muy tranquilo respecto a Lautaro Martínez. Beppe Marotta, su DT, es zorro viejo y no se impresiona fácilmente.Tiene un comodín en la partida de cartas ante el Barça. Si el club azulgrana le quiere, debe pagar. De lo contrario, Lautaro se queda y doblemente felices. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) April 24, 2020

El Barça ha cambiado su política de negociación con respecto a Lautaro Martínez. Ahora habla de otros nombres, antes decía que el argentino era el único objetivo como alternativa al 9.Lo más curioso es que las características de varios candidatos no pegan ni con cola con el Barça — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) April 24, 2020