Mercato - Barcelone : Luis Suarez victime de l'arrivée de Lautaro Martinez ?

Publié le 24 avril 2020 à 14h30 par H.G.

Alors que Lautaro Martinez est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, son arrivée pourrait déboucher sur le départ de Luis Suarez prochainement, bien que rien ne soit encore définitivement acté.

A 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Qui plus est, depuis maintenant plusieurs mois, l’attaquant uruguayen affiche un net déclin physique bien qu’il conserve encore ses qualités de finisseur. Face à cette situation, le club catalan a pris la décision de se pencher dès maintenant sur la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero et aurait coché le nom de Lautaro Martinez dans cette optique. L’Argentin de 22 ans pourra quitter l’Inter contre 111M€ lors des deux premières semaines du mercato estival, une opportunité que ne compterait pas laisser passer le FC Barcelone, d’autant plus que le natif de Bahía Blanca serait favorable à l’idée de rejoindre les Blaugrana pour y évoluer aux côtés de Lionel Messi. Seulement voilà, cette arrivée de Lautaro Martinez pourrait conduire par lien de cause à effet Luis Suarez à faire ses valises dans les prochaines semaines.

Luis Suarez pourrait partir si Lautaro Martinez rejoint le Barça !